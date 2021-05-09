Сеул, , 10:13 — REGNUM Базовая комплектация модели электромобиля KIA EV6 будет стоить в Великобритании 40 895 фунтов стерлингов (около 4,26 млн рублей), а максимальная — 51 895 фунтов стерлингов (около 5,41 млн рублей). Об этом сообщает портал Carsweek.

В качестве силового агрегата у нового автомобиля электромотор максимальной мощностью 226 «лошадей», который питается от аккумулятора на 77,4 кВт-ч.

Внешне EV6 будет выделяться темно-серыми 19-дюймовыми дисками из легкого сплава, светодиодной головной оптикой, а также обивкой из экокожи, электроподогревом передних кресел и рулевого колеса. Также автопроизводители оснастили машину кондиционером и системой помощи при вождении на шоссе.

Кроме того, покупателям будет доступна 321-сильная версия GT-Line. Её стоимость составит 43 895 фунтов стерлингов (около 4,58 млн рублей).

Ранее в Индонезии прошла официальная премьера семиместного паркетника KIA Sonet. Длина «трёхрядника» равна 4120 мм. В движение автомобиль приводит бензиновый двигатель рабочим объёмом 1,5 л и производительностью 115 л. с. Он сочетается с шестипозиционной механической коробкой передач либо с вариатором IVT.

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