Самара, , 10:15 — REGNUM Дождь ожидается 10 мая в Самарской области. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщается, что ночью и днем 10 мая по области могут пройти дожди. Ночью 10 мая воздух может прогреться до 15 °C, а днем столбик термометра может подняться до отметки 27 °C. Ветер ожидается до 12 метров в секунду.

Отмечается, что 11 мая в регионе осадков не ожидается. Температура воздуха ночью может прогреться до 15 °C, а днем — до 27 °C.