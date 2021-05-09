Киев, , 10:11 — REGNUM Пограничники Украины проводят в Чёрном море совместные учения с кораблями береговой охраны Вооружённых сил США. Об этом 9 мая сообщили в государственной пограничной службы Украины.

«Американские партнеры прибыли на Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что корабли пограничных ведомств США и Украины отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе. Действия отслеживали и сопровождали российские корабли.

Напомним, ряд западных стран периодически выражали обеспокоенность в связи с якобы наращиванием Россией войск вдоль границы с Украиной. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу 22 апреля принял решение об окончании проверочных мероприятий в Южном и Западном военных округах в связи с достижением всех поставленных задач и целей. Шойгу отдал приказ о возвращении в места постоянной дислокации всех войск, задействованных во время военных учений на юге России.

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