Чита, , 10:08 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 9 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 570, причём 25 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 136 пациентов (+30 за последние сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 826 человек (+2 за последние сутки).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 44 находится в тяжёлом состоянии (+5 за сутки), 15 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (+ 2 за последние сутки).

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