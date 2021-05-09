Пекин, , 10:12 — REGNUM В случае, если Россия и Китай объединят свои усилия, США и страны Запада обречены на провал, проиграв «в отчаянной схватке с противником». Об этом 9 мая говорится в материале китайского издания Global Times.

По мнению авторов материала, новая американская администрация усиленным образом пытается настроить против Китая все общество Запада и действует для того, чтобы в мире росли очаги конфронтации.

Также указывается, что существуют признаки того, что американские политические элиты или поняли, или предвидели старение и снижение конкурентоспособности западных политических систем, и хорошо понимают, что больше не могут осуществлять существенного реформирования собственного общества.

Кроме того, отмечается, что в результате этого политические элиты США хотят создать фундаментальную оппозицию нынешним мировым тенденциям, посредством чего они смогут насильственным образом создать такой миропорядок, где будут доминировать страны Запада и из которого буду исключены Россия и Китай, а также сохранится гегемония США с существующими экономическими и технологическими преимуществами западных стран. При этом поясняется, что такая модель будет реализовываться посредством череды российско-китайских конфликтов.

«Мы должны предупредить Вашингтон, что он ведет стратегическую игру с огнем и никогда не добьется в ней успеха», — уточняют авторы Global Times.

«Совместная мощь Китая и России намного больше, чем у бывшего блока СССР и Восточной Европы. Экономические, научные и военные потенциалы КНР и РФ не только огромны по размерам, но также оказывают гораздо большее влияние на судьбы всего мира. Если кто-то попытается проигнорировать это и подтолкнет Китай и Россию к объединению их сил в отчаянной схватке с противником, он навлечет на себя абсолютный кошмар», — также добавляется в материале издания.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь заявил, что власти Соединенных Штатов используют тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать.