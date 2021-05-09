Варшава, , 10:05 — REGNUM 7 мая министерство здравоохранения Польши опубликовало на своей странице в Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в республике. Так, в стране выявили 4 765 новых случаев заражения коронавирусом. Скончался же с диагнозом COVID-19 еще 421 человек.

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«В Польше продолжается тенденция снижения темпов роста заражений коронавирусом. В то же время некоторый потенциал у третьей волны пандемии сохраняется, так что, призываем всех и далее придерживаться мер предосторожности и активнее проходить вакцинацию», — говорится в сообщении минздрава.

В целом с начала пандемии в Польше подтверждено 2 829 196 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 69 866 человек в республике с диагнозом COVID-19 за это время умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 апреля заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска во время пресс-конференции отметил, что пандемия коронавируса в республике продолжает отступать, тем самым даря надежду на скорую победу над ней.