Чистопольский район, , 10:14 — REGNUM В Татарии выясняют обстоятельства страшного дорожно-транспортного происшествия, унесшего жизни пяти человек.

По словам главного Госавтоинспектора РТ Ленара Габдурахманова, 53-летний водитель грузовика MAN родом из Удмуртии. Мужчина работал вахтовым методом, перевозил почту. «В момент аварии фура была полностью загружена — порядка 20 тонн. Выжить в такой аварии шансов мало», — цитирует главу ГИБДД республики «Татар-информ».

Как говорит водитель фуры, он потянулся за зажигалкой и отвлекся от дороги буквально на несколько секунд. В этот момент грузовик выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус, который от мощного удара опрокинулся в кювет.

Микроавтобус ехал в Казань из Орска. Предположительно, автомобиль использовался как междугороднее такси.

ИА REGNUM напоминает, в Чистопольском районе Татарии в пятом часу утра 9 мая столкнулись микроавтобус Renault Trafic и грузовик MAN. В результате ДТП пять человек погибли, еще четверо, включая подростка, пострадали. После аварии создали оперативный штаб, который возглавил заместитель премьер-министра РТ Шамиль Гафаров. Пострадавшим и их семьям окажут всю необходимую помощь.

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