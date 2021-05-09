Санто-Доминго, , 10:04 — REGNUM Президент Доминиканской Республики Луис Абинадер пригласил российского космонавта Олега Новицкого посетить Доминиканскую Республику, когда он вернется на Землю. Соответствующее заявление Абинадер сделал на своей странице в Twitter в ответ на похвалу космонавта видов Доминиканы из космоса.

«Большое спасибо, Олег, за похвалу нашей любимой Доминиканской Республики. Вас пригласят в гости, как только вы вернетесь из космоса», — написал Абинадер.

Ранее Олег Новицкий написал в своём аккаунте в Twitter: «Выглянул в иллюминатор, а там мы пролетаем над самой посещаемой страной Карибского бассейна — Доминиканской Республикой. Этот райский уголок на Земле запоминается гостям фантастически красивыми видами и природой, покоряющей настолько, что невольно хочется стать ее частью».