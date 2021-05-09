Тбилиси, , 10:06 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 18 622 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1089 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 9 мая опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 321 919 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 300 989 победили инфекцию, в том числе 1489 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 4281 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 скончались в течение последних суток. В стационаре проходят лечение 4386 пациентов, в оборудованных гостиницах — 812. На карантине находятся 72 человека.

Согласно официальным данным на 8 мая, в Грузии в результате 27 384 исследований выявили 1564 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 693 человека.

Стоит отметить, что глава Национального центра контроля заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе ранее заявил, что в Грузии начался пик третьей волны пандемии. В стране подготовили 6 тыс. коек для пациентов с COVID-19.

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