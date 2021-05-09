Ростов-на-Дону, 9 мая, 2021, 09:56 — ИА Регнум. На Театральной площади Ростова-на-Дону в 10:00 мск начнётся парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранним утром 9 мая в областном центре прошёл дождь.

ИА REGNUM На Театральной площади Ростова-на-Дону

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

Чеканить шаг по Театральной площади будут порядка трёх тысяч человек, в том числе более двух тысяч военнослужащих Южного военного округа. Затем по Театральной площади проедет военизированная техника, в небо взмоет авиация.

Количество зрителей ограничено. Гостями станут две тысячи человек.