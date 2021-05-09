Токио, 9 мая 2021, 09:58 — REGNUM В сети появились рендерные изображения внедорожника Toyota Land Cruiser 300 нового поколения. Рендеры размещены на сайте «Колеса.ru».

Рендер новой Toyota Land Cruiser 300
Рендер новой Toyota Land Cruiser 300
«Колеса.ru»

Созданы рендеры на основе уже имеющейся информации о новинке. Нынешняя версия Land Cruiser 200 собирается с 2007 года. Теперь же компания Toyota работает над внедорожником нового поколения.

Ожидается, что новый Land Cruiser 300 будет иметь более габаритную радиаторную решётку, суженные светодиодные фары с полукруглым вырезом воздухозаборника под ними.

Размеры новинки не будут сильно отличаться от актуальной версии вседорожника. Однако колёсная база подрастёт на 50 мм, до 2900 мм.

В моторной линейке модели будут присутствовать бензиновый агрегат рабочим объёмом 3,5 л мощностью 420 л. с. и дизельный «движок» объёмом 3,3 л мощностью 309 л. с.

Ранее Toyota представила концепт-кар bZ4X 2022 модельного года. Автомобиль создан на основе кроссовера RAV4 EV. В архитектуре модели лежит платформа e-TNGA, разработанная компаниями Toyota и Subaru.

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