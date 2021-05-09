Токио, , 09:58 — REGNUM В сети появились рендерные изображения внедорожника Toyota Land Cruiser 300 нового поколения. Рендеры размещены на сайте «Колеса.ru».

Рендер новой Toyota Land Cruiser 300 «Колеса.ru»

Созданы рендеры на основе уже имеющейся информации о новинке. Нынешняя версия Land Cruiser 200 собирается с 2007 года. Теперь же компания Toyota работает над внедорожником нового поколения.

Ожидается, что новый Land Cruiser 300 будет иметь более габаритную радиаторную решётку, суженные светодиодные фары с полукруглым вырезом воздухозаборника под ними.

Размеры новинки не будут сильно отличаться от актуальной версии вседорожника. Однако колёсная база подрастёт на 50 мм, до 2900 мм.

В моторной линейке модели будут присутствовать бензиновый агрегат рабочим объёмом 3,5 л мощностью 420 л. с. и дизельный «движок» объёмом 3,3 л мощностью 309 л. с.

Ранее Toyota представила концепт-кар bZ4X 2022 модельного года. Автомобиль создан на основе кроссовера RAV4 EV. В архитектуре модели лежит платформа e-TNGA, разработанная компаниями Toyota и Subaru.

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