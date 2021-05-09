Севастополь, , 09:51 — REGNUM Константиновский военно-морской исторический фестиваль впервые состоялся в Севастополе 8 мая, сообщили в пресс-службе правительства региона. Открытие фестиваля сегодня посетили губернатор Михаил Развожаев, председатель Законодательного Собрания Владимир Немцев, командующий Черноморским флотом Игорь Осипов.

Константиновский военно-морской исторический фестиваль впервые состоялся в Севастополе Пресс-служба правительства Севастополя

В рамках фестиваля его участники воссоздали героический десант 3-го стрелкового батальона 13-го гвардейского стрелкового полка на Константиновский мыс, в результате чего удалось освободить Константиновскую батарею и парализовать всю оборону немцев на Северной стороне города.

«Сегодня мы стали свидетелями первой части Константиновского военно-морского фестиваля, где воссоздан один из важнейших этапов освобождения Севастополя. Благодарен командованию Черноморского флота за поддержку и техническое сопровождение фестиваля», — сказал Михаил Развожаев.

В реконструкции приняли участие около 150 членов клубов реконструкции, были задействованы катера, шлюпки, реплики артиллерийских орудий, имитация пулеметного и ружейного огня, пиротехническое шоу.

«Наши черноморцы также участвуют во всех городских мероприятиях без исключения. Для каждого черноморца на этой исторической земле поучаствовать в таком фестивале очень почетно. Курсанты — это военнослужащие, которые обучены боевой технике, поэтому тренировок им понадобилось немного. Ребята справились отлично со своей задачей», — отметил Игорь Осипов.

8 мая в рамках фестиваля состоялось возложение цветов к «Братской могиле защитников Константиновского равелина в 1942 году».

Второй этап Константиновского фестиваля планируется провести в октября, он будет посвящён событиям Крымской войны.