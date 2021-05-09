Тирасполь, , 09:53 — REGNUM В ходе 543 исследований в лабораториях Приднестровья за последние сутки медики выявили 91 случай заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике SARS-CoV-2 выявили у 48 312 человек. Из них победили инфекцию 45 555 человек, в том числе за последние сутки — 88.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1144 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе в течение последних суток скончались две пожилые женщины. Сообщается, что у них были сопутствующие хронические заболевания.

За предыдущие сутки в Приднестровье провели 565 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 111 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 153 человек.

Стоит отметить, в Приднестровье отмечают снижение показателей темпов распространения коронавируса. В республике постепенно ослабляю карантинные ограничения.

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