Москва, 9 мая 2021, 09:48 — REGNUM В Москве 9 мая проходят последние приготовления к началу парада Победы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В параде запланировано участие 12 тысяч военнослужащих, более 190 единиц военной техники и 76 единиц авиационной техники.
Места на главной трибуне заняли премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, заруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев, мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам корреспондента ИА REGNUM, на Манежной площади и Тверской улице в ожидании парада выстроилась военная техника, в том числе легендарные Т-34. Готова к началу торжества главная трибуна на Красной площади.