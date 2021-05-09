Иркутск, , 09:48 — REGNUM По состоянию на 9 мая, в Иркутской области первую прививку от COVID-19 поставили уже 201 916 жителей региона. Как сообщает пресс-служба областного правительства, полный курс вакцинации прошли около 128 тысяч человек.

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Среди людей старше 60 лет, первый компонент получили более 80 тысяч жителей региона, а завершили вакцинацию почти 51 тысяча человек категории 60+.

Губернатор Игорь Кобзев подчеркнул, что жителям области необходимо особенно серьезно подойти к вопросу собственного здоровья накануне начала дачного периода.

«Многие люди сейчас начнут уезжать за город, где получить помощь медиков сложнее. Потому лучше предотвратить возможные риски и пройти вакцинацию именно сейчас», — сказал глава Приангарья.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 мая в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 2419 человек, причём восемь из них погибли только за последние сутки.

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