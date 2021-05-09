Пекин, , 09:47 — REGNUM Власти Соединенных Штатов используют тему прав человека в качестве дипломатического инструмента для подавления стран, которые не желают подчиняться и уступать, заявил глава Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами Линь Сунтянь.

«Права человека — это не привилегия или монополия США, а общее стремление всего человечества», — цитирует его РИА Новости.

Он подчеркнул, что обеспечение равных прав и свобод, достойной работы, предметов первой необходимости, жилья, образования и здравоохранения для всех людей в мире, независимо от национальности, этнической принадлежности или культуры, является неотъемлемой частью международного дела в области прав человека. Вашингтон заботится лишь о своих интересах и гегемонии, а не о правах человека, резюмировал Сунтянь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Синьцзяне проживают уйгуры — одно из самых многочисленных национальных меньшинств КНР. Большинство из них — мусульмане. Правительство КНР располагает данными о действующих в этом регионе сепаратистских группировках, контактирующих с международным терроризмом.

Ранее пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс заявил, что американские власти считают Пекин виновным в нарушении прав человека и в геноциде уйгуров и по этой причине будут обсуждать вопрос бойкота путем «тесных консультаций» Вашингтона со своими партнерами и союзниками.

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