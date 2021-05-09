Москва, , 09:54 — REGNUM На природе можно приготовить блюда, более полезные, чем мясной шашлык. Об этом шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов рассказал в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что мясо — тяжёлая пища, и понимание этого приходит с годами.

«Если заменить жареное мясо овощами или рыбой, то можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше», — сказал Павлов.

На углях можно готовить любую еду, она приобретает вкус костра. Так, обычные овощи получаются в тысячу раз вкуснее. Грибы долго перевариваются и, как и мясо, дают долгое ощущение сытости, добавил он.

Шеф-повар также поделился рецептом десерта для пикника. Можно просто обжарить на углях маршмеллоу, а можно очистить от шкурки банан, положить сверху маршмеллоу и шоколад, затем завернуть в фольгу и положить на решётку. Отличный десерт получится через пять-семь минут.

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