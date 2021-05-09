Москва, , 09:42 — REGNUM Судья арбитража Москвы Наталья Панькова отказала АО «Роснано» во взыскании более 1,17 млрд рублей с банка «Россия». Решение суда ещё может быть оспорено, передаёт ИА REGNUM.

Полное решение ещё не обнародовано, потому детали пока не сообщались. Сумма требований составила 1175 038 069 рублей 49 копеек.

«В удовлетворении иска отказать полностью. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятый арбитражный апелляционный суд», — отмечается в результативной части решения.

Третьими лицами в споре участвовали «Совкомбанк», банк «Санкт-Петербург» и госкорпорация «ВЭБ.РФ».

Напомним, спор начался в январе 2021 года. Ответчиком являлся банк, который учредили в 1990 году в Санкт-Петербурге. Крупным бенефициаром банка называют Юрия Ковальчука, который в рейтинге Forbes в 2020 году занял 53-е место. Его состояние оценили в $1800 млн.