Тбилиси, , 09:45 — REGNUM Лидер грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия не может быть выше закона. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 9 мая заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Он прокомментировал сообщение, что Европейский фонд за демократию накануне выделил 40 тыс. лари (около $12 тыс.) на залог для освобождения из-под ареста Мелии, которого обвиняют в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года.

«Мы хорошо помним этого человека, который сначала сказал, что его нельзя поймать, а потом, что нельзя внести за него залог, — сказал Гарибашвили. — Никто в этой стране не стоит выше или ниже закона».

Напомним, Мелии изначально в качестве меры пресечения суд назначил освобождение под залог при условии ношения электронного браслета. В ноябре 2020 года лидер ЕНД снял браслет в качестве протеста. Суд увеличил сумму залога, но оппозиционер отказался ее вносить.

В феврале 2021 года Мелию арестовали, что было использовано представителями оппозиции, чтобы обвинить власти в «политическом преследовании». В генпрокуратуре Грузии предлагали пересмотреть меру пресечения, но лидер ЕНД заявил, что внести залог нельзя. Когда в парламент внесли законопроект об амнистии по делу о беспорядках в июне 2019 года, Мелия согласился, чтобы за него внесли залог.

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