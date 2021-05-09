Мадрид, , 09:39 — REGNUM После более чем полугода строгих санитарных ограничений Испания вышла из режима тревоги, введённого по причине пандемии коронавируса. Об этом пишет Prensa Latina.

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Отменив режим тревоги, власти Испании более не могут ограничивать свободу передвижения или собраний — теперь таким правом обладают власти регионов и только через решения судов.

Заявив, что состояние тревоги не может продолжаться бесконечно, министр здравоохранения Испании Каролина Дариас ранее заявила, что в регионах есть «достаточные меры для продолжения борьбы и сдерживания вируса».

Дариас объяснила, что Испания, одна из наиболее пострадавших в Европе, где зафиксировано почти 79 тысяч смертей и 3,5 миллиона случаев заражения, уже получает пользу от масштабной вакцинации, при этом 27% населения привились одной дозой препарата, а 11% прошли полную стадию двухкомпонентной вакцинации.