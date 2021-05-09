Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM Первый компонент вакцины от коронавируса в Казахстане получили 1 678 604 человека, сообщили 9 мая в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Высокие темпы вакцинации наблюдаются в Алма-Ате, где прививку получили 251 823 человека, в Алма-Атинской области — 179 978 человек, в Туркестанской области — 159 724. Второй компонент вакцины получили 592 686 человек.

Ранее бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope опубликовало результаты социологического исследования об отношении жителей Казахстана к вакцинации. Число сторонников вакцинации за год увеличилось с 30% до 64%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане увеличилось число сторонников вакцинации