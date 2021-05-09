Пекин, , 09:36 — REGNUM Куба выступает против политических манипуляций вокруг прав человека, а американскую блокаду расценивает как геноцид. Об этом кубинский посол в Китае Карлос Перейра Эрнандес заявил в ходе семинара о борьбе с бедностью, развитии и правах человека в КНР.

Кубинский дипломат прокомментировал заявление министров иностранных дел стран Группы семи (G7), сделанное по итогам прошедшей ранее двухдневной встречи. Министры выразили глубокую озабоченность в связи с тем, что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и в Тибете якобы нарушаются права человека.

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Перейра Эрнандес подчеркнул, что Куба более 60 лет страдает от «равносильной геноциду блокады США». Как и Китай, эта страна стремится обеспечить право своего народа на развитие, жизнь, еду, работу, образование и медицину.

«Куба выступает против политизации, избирательного подхода и двойных стандартов в области прав человека», — подчеркнул посол Кубы в КНР.