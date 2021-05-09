Лондон, , 09:38 — REGNUM Британское тюнинг-ателье Avante Design создало стайлинг-комплект для купе Toyota Supra пятого поколения (J29 / DB). Изображения с тюнингованным авто размещены на официальной странице компании в социальной сети Instagram.

Пакет для J29/DB включает в себя оригинальные бамперы, новую крышку капота с «жабрами», спойлер на корме и чёрные жалюзи на заднем стекле. Кроме того, тюнеры оснастили автомобиль колёсными дисками Vossen S21 из легкого сплава.

В целом Toyota Supra Avante Design выглядит очень агрессивно. Базируется модель на архитектуре BMW Z4 G29. Собирается обычная версия автомобиля на предприятии Magna Steyr в австрийском городе Грац с марта 2019 года.

Ранее британский автопроизводитель Little Car совместно с японской компанией Tamiya представили багги Wild One Max, который можно собрать самим. Длина автомобиля равна 3,5 м, а ширина — 1,8 м.

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