Москва, , 09:29 — REGNUM Коллективный иммунитет к коронавирусу появится в России в сентябре 2021 года. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«Будет», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, будет ли обеспечен коллективный иммунитет к коронавирусу в России к сентябрю 2021 года.

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