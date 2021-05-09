Нью-Дели, , 09:32 — REGNUM За истекшие сутки на территории Индии было выявлено свыше 403,7 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 403 738 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 22 296 414.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 скончались 4092 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 242 362.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 18 317 404 человека вылечились от нового заболевания и еще 3 737 648 находятся в данный момент на лечении.

Отметим, днем ранее в Индии за сутки было выявлено 401 078 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.