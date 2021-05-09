Красноярск, , 09:26 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс и председатель краевого Заксобрания Дмитрий Свиридов поздравили жителей региона с Днём Победы.

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«Война, ставшая всенародной, длилась 1418 дней и ночей. Вместе со всей страной долгожданную победу приближал Красноярский край. Почти полмиллиона жителей ушли на фронт. Многие не вернулись домой», — подчеркнули Усс и Свиридов, добавив, что «надёжной опорой фронту стал красноярский тыл».

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, власти края в День Победы пожелали красноярцам «радости и согласия, успехов и благополучия, крепкого здоровья и простого человеческого счастья».

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Как сообщало ИА REGNUM, 455 тысяч человек из Красноярского края ушли на фронт за время Великой Отечественной войны. Не вернулись домой 168 тысяч человек.

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