Москва, , 09:27 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к жителям города и ветеранам Великой Отечественной войны с поздравлением по случаю Дня Победы.

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«Дорогие ветераны, дорогие москвичи. Поздравляю вас с праздником Победы. 76 лет отделают нас от 9 мая 1945 года — целая жизнь, подаренная нам фронтовиками и тружениками тыла», — сказал глава столицы.

Мэр города подчеркнул, что за эти десятилетия выросло три поколения москвичей. Сегодня в школу ходят уже правнуки солдат Победы.

«И все же каждый год, когда наступает этот долгожданный праздник нас охватывают особые чувства. И перед глазами, словно это было вчера проходят тревожные сводки информбюро и паутина аэростатов в хмуром осеннем небе. Мы вспоминаем молодых парней, призывников, которые еще вчера строили планы на долгую и счастливую жизнь. А сегодня шли в свою последнюю атаку. Мы вспоминаем ополченцев, обычных мирных людей, грудью вставших на защиту родной земли. Думаем об их женах и сестрах, подростках и стариках, которые сутками не покидали цеха оборонных заводов», — заявил Собянин.

По его словам, рожденным в мирные времена людям, почти невозможно представить, что пережили их отцы, деды и прадеды. Но вспоминая их подвиг мы сами становимся сильнее, лучше понимаем нашу историю, гордимся своей страной и её прошлым, без которого невозможно будущее.

«В этот праздничный день я от всей души желаю нашим дорогим участникам войны и труженикам тыла здоровья и долголетия. Пусть каждый прожитый вами день будет согрет любовью и вниманием ваших родных и близких. С праздников друзья, с Днем Победы», — сказал мэр Москвы.

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