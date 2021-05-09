Минск, , 09:27 — REGNUM Декрет «О защите суверенитета и конституционного строя», согласно которому президентские полномочия передаются Совету безопасности Белоруссии в случае гибели главы государства, подписал президент страны Александр Лукашенко. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба белорусского лидера.

«Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в данном случае на территории Белоруссии будет введено чрезвычайное или военное положение и Совет безопасности будет определять перечень мер по их обеспечению.

Кроме того, отмечается, что решения Совета безопасности стран обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению и добавляется, что основным вопросом будет вопрос проведения выборов, решение об их проведении примет белорусский Совбез при участии губернаторов.

«Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны. Декрет вступает в силу с момента его подписания», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил всех жителей республики с Днем Победы, отметив, что 9 мая является священной датой для всех белорусов.