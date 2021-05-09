Нур-Султан, , 09:23 — REGNUM Министерство здравоохранения Казахстана опровергло данные американского института показателей и оценки здоровья (IHME) по смертности от COVID-19. Об этом сообщили 9 мая в пресс-службе минздрава республики.

По данным бюро национальной статистики Казахстана, с начала пандемии по май 2021 года в республике от коронавируса умерли 6575 человек. В публикации IHME сообщается о смерти 81 696 человек в Казахстане.

В 2020 году в Казахстане скончались 162 613 человек, что на 21,8% больше, чем в 2019 году. «Таким образом, избыточная смертность составила 29 124 человек, что также опровергает заявленные цифры института», — сообщили в минздраве.

Ранее в институте показателей и оценки здоровья США сообщили, что смертность от коронавируса в мире вдвое превышает официальные данные. Отмечалось, что первую десятку по смертности вошли Азербайджан, Белоруссия и Казахстан.