Санкт-Петербург, 9 мая, 2021, 10:02 — ИА Регнум. На главной площади Петербурга начался военный парад в ознаменование 76-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. На Дворцовую площадь выносят копию красного Знамя Победы и трехцветный Государственный флаг России.

Дарья Драй ИА REGNUM Командующий войсками ЗВО генерал-полковник Александр Журавлёв на генеральной репетиции парада в Петербурге

В параде участвуют около пяти тысяч военнослужащих Санкт-Петербургского гарнизона Министерства обороны, сотрудников других силовых ведомств Петербурга и Ленобласти, кадеты и юнармейцы. Принимает парад командующий войсками Западного военного округа, Герой России, генерал-полковник Александр Журавлев. Командует парадом его заместитель генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

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По Дворцовой площади в парадном строю пройдут более 120 единиц боевой техники, состоящей на вооружении частей и соединений Западного военного округа. Воздушную часть парада представят 30 единиц авиатехники — вертолеты и самолеты Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны ЗВО, в том числе временно перебазированные из Курской, Воронежской, Псковской, Тверской областей и Карелии.

Как отметили в пресс-службе ЗВО, для участия в военном параде в воинских частях и соединениях были отобраны лучшие военнослужащие, показавшие отличные результаты в строевой подготовке. Еще с начала марта они проводили тренировки в составе парадных расчетов ежедневно на протяжении более четырех часов — сначала в местах дислокации, затем на аэродроме «Левашово» и, наконец, в сводном парадном строю на Дворцовой площади.

Дарья Драй ИА REGNUM Военнослужащие роты почетного караула на генеральной репетиции парада в Санкт-Петербурге

В ходе тренировок военнослужащие отрабатывали строевой шаг, выдерживание установленных интервалов и дистанций, равнение в строю на месте и в движении. В целом был отработан сценарий проведения парада, а также строевые приёмы с оружием, торжественный марш в музыкальном сопровождении военного оркестра.

Перед началом подготовки все участники парада Победы в Петербурге прошли добровольную вакцинацию обоими компонентами препарата «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»).