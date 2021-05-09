Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Американское аэрокосмическое агентство NASA более чем в два раза повысило сборы с частных компаний за услуги при организации туристического полёта на Международную космическую станцию. Об этом сообщает портал SpaceNews.

NASA анонсировало изменение ценовой политике по коммерческим космическим программам летом 2019 года. В марте 2021 года были опубликованы обновлённые расценки NASA по доставке на МКС грузов для коммерческих компаний. Стоимость доставки одного килограмма коммерческого груза на МКС выросла с $3 тыс. до $20 тыс.

В мае в NASA также обновили цены на услуги, связанные с организацией туристических полётов. В соответствии со старой политикой NASA взимало с частной компании около $945 тыс. за обеспечение и снабжения экипажа гипотетической однонедельной миссии с участием четырёх человек. Теперь для оплаты этих услуг организаторам туристических полётов потребуется более $2,5 млн.

Отмечается, что новые правила не будут распространяться на контракт с американской компанией Axiom Space, заключённый в ноябре 2020 года. Эта организация планирует отправить к МКС трёх туристов и одного бывшего сотрудника NASA в 2022 году.

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