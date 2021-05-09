Тюмень, 9 мая, 2021, 09:18 — ИА Регнум. В Тюмени в День Победы пройдут массовые праздничные мероприятия, которые завершатся поздним вечером. Движение транспорта на некоторых улицах будет ограничено, сообщили в горадминистрации.

Tyumen-city.ru Ограничение движения в Тюмени 9 мая 2021 года

Следите за развитием событий в трансляции: «9 Мая — великий день Великой Победы — трансляция»

С 10:00 в центре города перекрыты ул. Флотская — ул. Полевая — ул. Чернышевского — ул. Камышинская — ул. Герцена — ул. Малыгина — площадь Памяти.

С 19:00 запланировано прохождение транспортной колонны боевой и специальной техники по маршруту ул. Республики («Автоград») — ул. Ямская — ул. Льва Толстого — ул. Луначарского — ул. Полевая — ул. Камышинская — ул. Герцена — ул. Первомайская — ул. 2-я Луговая — ул. Щербакова — ул. Дружбы — ул. Мельникайте — ул. Широтная — ул. Теплотехников — Обход города Тюмени.

Движение общественного транспорта будет временно прекращено с 18:00 на ул. Республики (от ул. Перекопской до ул. Коммунистической); на ул. Ленина (от Исторического сквера до ул. Перекопской); в районе Никольского моста.