Саратов, , 09:27 — REGNUM В Саратовском областном госпитале ветеранов войн уже в мае откроют реконструированный реабилитационный корпус. Представители общественных и ветеранских организаций совместно с губернатором Валерием Радаевым в канун 9 мая посетили новый объект.

Гостям госпиталя показали лечебные, оздоровительные кабинеты, палаты и комнаты отдыха. Первых пациентов реабилитационный корпус примет уже в мае. Глава региона поручил использовать имеющиеся возможности по оздоровлению ветеранов на полную мощность.

Общественники и представители ветеранских организаций остались довольны проведённой реконструкцией.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области с целью максимального охвата населения диагностические исследования на наличие антител к коронавирусу могут включить в диспансеризацию. Пока данная работа может вестись в тестовом режиме на базе медицинских учреждений крупных городов области.

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