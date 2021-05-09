Москва, , 09:13 — REGNUM В первом квартале 2021 года в России на вторичном рынке было куплено 295 603 авто сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) — на 6,6% больше, чем год назад. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Лидерами среди кроссоверов и внедорожников на вторичном рынке в отчётном периоде были модели российского, американского и японского производства.

Чаще всего в прошлом квартале в РФ перепродавали автомобили Lada 2121. За год их реализация на вторичном рынке выросла с 20 628 до 22 084 экземпляров (+7%).

Перепродажи американской модели Chevrolet Niva выросли в тот же период на 11%, до 19 316 экземпляров. Эта машина оказалась на втором месте по перепродажам в России. Тройку лидеров замыкает японский кроссовер Toyota RAV4. Здесь в первом квартале нынешнего года наблюдается спад перепродаж на 6%, до 9821 единицы.

Напомним, с января по март нынешнего года в России было куплено 1 113 475 подержанных легковушек, что на 4,4% больше, чем годом ранее — 1 066 445 экземпляров.

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