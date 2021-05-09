Москва, , 09:11 — REGNUM В Москве 9 мая ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

«С 09:00 до 18:00 ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с», — рассказали в пресс-службе.

В комплексе призывают жителей Москвы к внимательности и советуют не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре и на северо-западе Москвы ограничено движение автомобилей в связи с проведением парада Победы.