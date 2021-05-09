Оренбург, 9 мая, 2021, 09:05 — ИА Регнум. В Оренбурге утром 9 мая на центральной площади прошел парад с участием личного состава Оренбургского гарнизона и воинской техники. В нем приняли участие 1700 человек. Зрительские трибуны, рассчитанные на 3,5 тыс. мест, были полностью заполнены, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Стопкадр с видео в vk.com Парад в Оренбурге

Стоит отметить, что впервые за долгие годы в рамках парада продемонстрировали военную технику. В механизированной колонне следовала гусеничная и колесная техника. Тяжелая гусеничная, в числе которых танки Т-90 и Т-72, проехала по площади на специальных грузовых платформах.

Vk.com стопкадр Танки на специальных грузовых платформах

Впервые в торжественном параде, посвященном Дню Победы, принял участие легендарный танк Т-34, который прибыл в Оренбург из Москвы. Он возглавил механизированную колонну парада. На гусеницы танка Т-34 надели специальные резиновые защитные накладки во избежание разрушения асфальта.

Vk.com стопкадр Танк Т-34 на площади Оренбурга

В механизированной колонне участвовали 19 единиц техники войск Оренбургского гарнизона, среди которых боевые машины «Град», «Смерч», бронемашина «Барс», КАМАЗ с капсулой дополнительной защиты и другая техника.

Vk.com стопкадр Боевая машина реактивной системы залпового огня «Смерч»

После прохождения парадных расчетов и военной техники на площади им. В.И. Ленина началось театрализованное представление «Станция Оренбург. Путь к Победе». В нем примут участие около 1 тысячи профессиональных и самодеятельных артистов и свыше десятка единиц современной и раритетной техники.