Киев, , 09:09 — REGNUM За истекшие сутки на Украине было выявлено 5372 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 9 мая сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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«5372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано на Украине по состоянию на 1 декабря 2020 года. В частности, заболели 244 ребенка и 57 медработников», — написал он в своем сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 достигло 2 119 510.

Кроме того, уточняется, что за это же время на Украине от COVID-19 скончались 193 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 46 393.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 1 759 751 человек вылечились от нового заболевания и было в общей сложности проведено 9 655 779 тестов на коронавирус.

Отметим, сутками ранее на Украине было выявлено 8710 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.