Чебоксары, , 09:02 — REGNUM Карантин по бешенству животных ввели ещё в одном населённом пункте Чувашии. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ

Эпизоотический очаг выявлен на одном из подворий села Вознесенское Урмарского района. С 8 мая здесь запрещено лечение больных животных, посещение хозяйства посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных.

В качестве неблагополучного пункта определена территория в пределах Шихабыловского сельского поселения Урмарского района. Согласно ограничительным мерам, здесь нельзя проводить ярмарки, торговать животными и вывозить их.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее очаг бешенства животных выявлен на одной из улиц в деревне Ванюшкасы Исаковского сельского поселения Красноармейского района.

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