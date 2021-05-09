Донецк, , 09:02 — REGNUM Представители украинских силовых ведомств выпустили 10 мин калибром 120 мм по территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 9 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«В 01:30 (совпадает с мск) зафиксирован обстрел со стороны вооружённых формирований Украины в направлении населённого пункта Новоласпа. Выпущено десять мин калибром 120 миллиметров», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая на западе Донецка в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб мирный житель.