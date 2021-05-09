Уфа, , 09:01 — REGNUM Два человека пострадали в результате опрокидывания автомобиля в Башкирии. Об этом 9 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что ДТП произошло днем 8 мая в Стерлибашевском районе. Автомобиль «Дэу Матиз», за рулем которого находился 24-летний мужчина, на 42 км автотрассы Зирган — Нордовка — Стерлибашево, поворачивая налево, съехал в кювет и опрокинулся.

Отмечается, что в этом ДТП получили травмы водитель автомобиля и его 38-летняя пассажирка. Они были срочно доставлены в медучреждение.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.