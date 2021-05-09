Пенза, , 09:25 — REGNUM В Пензенской области за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались еще четверо жителей. Таким образом, по информации на 9 мая, погибшими от COVID-19 числятся 690 человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Скончались за последние 24 часа две женщины и двое мужчин в возрасте от 81 год до 96 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 9 мая в Мексике 1 884 008 человек вылечились от коронавируса. Общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 551 490.

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