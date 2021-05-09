Белград, , 08:58 — REGNUM После вступления Сербии в состав Европейского союза, она поможет сообществу стать «лучшим местом для жизни». Об этом 9 мая заявил сербский президент Александр Вучич на торжественном приеме в честь Дня Европы в своей резиденции в Белграде.

По словам сербского лидера, Сербия при «помощи, поддержке и критике» со стороны Евросоюза станет такой страной, каковой ее будут видеть в сообществе с радостью.

«Уверен, что и мы своей поддержкой, помощью и критикой поспособствуем, чтобы ЕС стал еще лучшим местом для жизни», — добавил он.

Кроме того, Вучич уточнил, что вступление Сербии в ЕС на полных правах вместе с компромиссным решением по вопросу Косово и Метохии будут способствовать тому, чтобы она стала более благополучной и успешной страной.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая заявил сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия выделит более 10 миллионов евро в качестве помощи четырем небольшим муниципалитетам в Республике Сербской, то есть трем в Республике Сербской и одному в Федерации Боснии и Герцеговины.