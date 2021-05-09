Москва, , 08:56 — REGNUM По итогам января-марта 2021 года московские дилеры реализовали 45 953 легковых машины, что на 15% меньше, чем год назад. Об этом сообщается на портале «Автостат Инфо».

Таким образом, Москва заняла первое место среди регионов по продажам новых легковушек.

На втором месте по реализации новых автомобилей находится Подмосковье, где в первом квартале текущего года было куплено 26 435 легковых машин. Это на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было приобретено 28 252 авто. На третьей строчке расположился авторынок Санкт-Петербурга. Здесь было продано 20 985 новых автомобилей — на 7,8% меньше, чем год назад.

Далее по списку в региональном рейтинге идут: Татария (14 653 ед.; — 10%) и Краснодарский край (14 341 ед.; +1,2%).

Напомним, в марте нынешнего года продажи новых автомобилей в Санкт-Петербурге снизились на 17%, до 8734 единиц. Из них машины иностранных компаний составляют 7768 экземпляров, а машины отечественного производства 966 единиц.

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