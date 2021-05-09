Варшава, , 08:52 — REGNUM 8 мая в офисе польского отделения организации Красный крест прошло торжественное заседание по поводу Международного дня этого движения. На нем присутствовали как члены организации, так и представители власти и общественности. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

Руководитель польского отделения Красного креста Уршула Окунь во время своего выступления подчеркнула, что эта организация в Польше является старейшей структурой гуманитарного направления.

«Все десятилетия нашей деятельности в Польше мы занимаемся оказанием гуманитарной помощи во время бедствий и войн по всему миру, социальной помощью, обучением оказанию первой помощи, обеспечением медицинской безопасности на массовых мероприятиях, продвижением идеи добровольного донорства крови. Своей активностью в мире мы преподносим Польшу как страну, готовую помогать другим в беде», — заявила Окунь.

Руководитель польского отделения организации также сообщила, что в республике в настоящее время задействованы более 60 тысяч волонтеров. «В период пандемии коронавируса наша помощь сосредоточена в основном на обеспечении продуктами питания тех, кто не мог покинуть свои дома, например, из-за карантина или по состоянию здоровья», — добавила она.