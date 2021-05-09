Нур-Султан, , 08:51 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с Днем Победы, сообщили 9 мая в пресс-службе экс-президента.

«В этот день мы склоняем голову перед ветеранами войны и труда — людьми, остающимися для всех нас неисчерпаемым источником гордости и примером подлинного патриотизма», — сказал Назарбаев.

Он добавил, что сохранение памяти о героизме защитников Отечества является святой обязанностью жителей республики. Назарбаев сказал, что Победа в 1945 году показала силу единства, дружбы и взаимовыручки народов, объединённых общей целью.

«Желаю всем крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни и мирного неба над головой!» — сказал бывший президент.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественные мероприятия по случаю Дня Победы в Казахстане перенесли на 2022 год из-за ситуации с распространением коронавируса.

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