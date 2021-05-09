Париж, , 08:50 — REGNUM Общее количество используемых электрических автомобилей во всём мире к 2030 году составит от 145 млн до 230 млн. Об этом свидетельствует прогноз Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, в 2020 году было зарегистрировано около 3 млн новых электромобилей, что стало рекордным показателем за всю историю. В сравнении с 2019 годом поставки электромобилей выросли на 41%.

К 2021 году общее количество электромобилей на дорогах всего мира превысило 11 млн. Около 10 млн из этого автопарка пришлось на легковые автомобили, оставшийся миллион — на автобусы, фургоны и грузовики.

В МЭА представили два сценария распространения электрического транспорта до 2030 года. Первый сценарий предусматривает, что к концу десятилетия мировой автопарк автомобилей вырастет до 145 млн. В случае введения более жёстких экологических требований в ряде стран этот показатель может вырасти до 230 млн электромобилей.

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