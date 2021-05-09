Челябинск, 9 мая 2021, 08:50 — REGNUM Важнейшей задачей современных поколений является сохранение памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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Утром 9 мая глава региона принял участие в возложении цветов и венков к Вечному огню. Он отметил, что Великая Победа досталась советскому народу огромной ценой. Война коснулась каждой семьи.
«Наша важнейшая задача — сохранить память о подвиге нашего народа, передать эту память молодому поколению», — отметил глава региона.
Отметим, 9 мая отмечается 76-летие со дня окончания Великой Отечественной войны. В Челябинске в 11:00 по местному времени запланировано торжественное построение.