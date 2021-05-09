Чистопольский район, , 08:46 — REGNUM В Чистопольском районе Татарии в пятом часу утра 9 мая столкнулись микроавтобус Renault Trafic и грузовик MAN. В результате ДТП пять человек погибли, еще четверо, включая подростка, пострадали. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Авария произошла на 127-м км трассы Казань-Оренбург недалеко от села Чистопольские Выселки. По словам очевидцев, в микроавтобусе было девять человек вместе с водителем.

Состояние одного взрослого оценивается как тяжелое, еще троих, в том числе ребенка — средней степени тяжести.

После аварии создали оперативный штаб, который возглавил заместитель премьер-министра РТ Шамиль Гафаров. Пострадавшим и их семьям окажут всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Агрызском районе Татарии вечером 7 мая произошла авария между населенными пунктами Крынды и Татарская Шаршада по дороге на Красный Бор. Столкновение произошло между автомобилями KIA Rio и Nissan Almera. В аварии погибли мужчина из автомобиля Nissan, а также женщина и двое детей из KIA.

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