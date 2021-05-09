Самара, , 08:45 — REGNUM Глава Самарской области Дмитрий Азаров поздравил жителей региона с Днем Победы. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Азаров отметил, что этот праздник является самым дорогим и святым праздником, поскольку в нем бессмертный подвиг фронтовиков и тружеников тыла, священная память погибших на фронтах и замученных в плену, бесконечная благодарность и уважение поколению, освободившему мир от фашизма.

Глава области также отметил, что Великая Отечественная война оставила глубокий след в сердцах всех поколений жителей страны: жестокие, полные лишений годы. Память о героях жива в каждой семье, в каждом из нас, и пока она есть — есть и наш народ, есть Россия, добавил он.

«С особым чувством обращаюсь к ветеранам, труженикам тыла, все, чье детство и юность опалены войной: спасибо за все! Спасибо за все, что вы сделали для нашей страны и для всего человечества. Спасибо за мир, возможность жить, любить, растить детей, честно трудится. Ваш пример всегда будет для нас мерилом патриотизма, мужества и силы духа. Любим, гордимся и дорожим вами», — сообщал Азаров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Указом президента РФ за проявленный жителями региона массовый трудовой героизм Самара удостоена почётного звания «Город трудовой доблести».