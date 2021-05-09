Нью-Йорк, США, , 08:42 — REGNUM Полиция Нью-Йорка опубликовала видеозапись, на которой запечатлен подозреваемый в стрельбе на площади Таймс-сквер. Видео размещено на странице полиции в Twitter.

https://twitter.com/NYPDnews/status/1391184976708837376

На кадрах виден одетый в майку с цифрой 9 чернокожий мужчина.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы пострадали женщина и ребенок.

По данным полиции, стрелявший не целился специально в пострадавших. Незадолго до начала стрельбы на Таймс-сквер произошёл конфликт между четырьмя мужчинами, пострадавшие были случайными прохожими. В настоящее время их жизни ничего не угрожает.